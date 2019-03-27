Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
27 марта 2019 12:28
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Ранее «ПСО «Казань», подконтрольная депутату Госсовета Республики Татарстан Равилю Зиганшину, считалась одной из наиболее влиятельных компаний региона. Но с осени прошлого года, уже после ЧМ-2018, строитель казанского, самарского и саранского стадионов к мундиалю, начал испытывать проблемы. Компанию даже попыталась обанкротить налоговая служба за долг в 2 млрд, но Зиганшин смог добиться мирового соглашения, заложив имущество своих других компаний и компания своей дочери и зятя. Впрочем, «ПСО «Казань» все равно лишили контракта почти на 40 млрд на космодроме «Восточный».
А теперь из новой редакции стратегии развития Татарстана до 2030 года исключено упоминание компании «ПСО «Казань». Как пишут местные СМИ, ранее она значилась в разделе «Основные участники строительного кластера». Судя по всему, для Зиганшина, время, когда за него поручался президент Татарстана Рустам Минниханов, прошло.
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены», в том числе и из Самарской области, части из которых так и не выплатили деньги в полном объеме, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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