Строительство второго моста через Сок на выезде из Самары вошло в Стратегию пространственного развития РФ
1 сентября 2018 11:30
149
Строительство моста через реку Сок в Самарской области вошло в Стратегию пространственного развития РФ, сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
"Существующий мост через реку Сок в Красноярском районе Самарской области расположен на границе с городским округом Самара. В связи с расширением Красноглинского шоссе с двух до четырех полос движения необходимо строительство параллельно существующего двухполосного мостового перехода для обеспечения требуемой пропускной способности", - пояснили в минтрансе.
В ведомстве также рассказали, что речь идет о строительстве мостового перехода с двумя полосами движения. Полная протяженность реконструируемого участка составит 2,04 км, общая стоимость в ценах 2014 г. - 1,338 млрд рублей.
Ранее информагентство РБК сообщало о том, что строительство моста через Сок в Самарской области вошло также в проект плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 г., который был передан Минэкономразвития России премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.
План развития магистральной инфраструктуры РФ разрабатывается на основе Стратегии пространственного развития РФ во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и должен быть утвержден до 1 октября 2018 года.
Он предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов, которые обойдутся почти в 7 трлн руб. в течение шести лет, и включает 690 объектов в разных регионах страны. При этом со ссылкой на собственные источники издание уточняло, что "это только проект, по сути, консолидированное предложение".
Помимо моста через Сок, еще 20 проектов, связанные с Самарской областью, вошли в перечень объектов инфраструктуры федерального значения, подлежащих созданию и модернизации до 2035 года. Этот перечень был подготовлен Минэкономразвития РФ в рамках работы над пакетом документов по проекту Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, сообщили Волга Ньюс в региональном мининстерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
В частности, речь идет о шести объектах в сфере развития железнодорожного сообщения, в числе которых - организация скоростного движения по маршрутам Самара - международный аэропорт Курумоч - Тольятти, Самара - Пенза, Самара - Саранск, Самара - Саратов, а также электрификация участков железнодорожных путей Кинель - Оренбург и Инза - Кандры.
Также в перечень включены магистральные автомобильные дороги:
дальнейшая модернизация федеральной трассы М-5 "Урал" в границах Самарской области;
строительство скоростной автодороги Европа - Западный Китай с последующей эксплуатацией на платной основе Москва - Владимир - Саранск - Ульяновск - Самара - Оренбург - Акбулак - гр. с Казахстаном;
строительство дороги Нижний Новгород - Самара;
скоростной автомобильной дороги Набережные Челны - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону с ответвлением на Самару в составе скоростного транспортного коридора "Юго-Восточная хорда" (1,4 тыс. км);
реконструкция участка дороги А-300 Самара - Большая Черниговка до границы с Казахстаном в Самарской и Оренбургской областях;
создание скоростного автодорожного коридора "Волжская рокада";
реконструкция в скоростную автомобильную магистраль трассы Казань - Самара.
Кроме того, в список вошли мост через Волгу в районе Климовки и Фрунзенский мостовой переход, а также проекты по формированию на базе аэропорта Курумоч узлового грузового мультимодального транспортно-логистического центра, реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна и другие.
Помимо этого, правительство Самарской области направило в Минэкономразвития РФ дополнительный перечень еще из семи объектов магистральной инфраструктуры для включения в Стратегию пространственного развития. В их числе:
проект реконструкции автодороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе;
реконструкция автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Волжском районе и Новокуйбышевске
реконструкция инфраструктуры Куйбышевской железной дороги Северного промышленного узла Тольятти, включающая станции Химзаводскую, Азотную, Жигулевское Море;
строительство пр. Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали Центральная;
строительство подъездных путей необщего пользования к территории ОЭЗ ППТ "Тольятти";
строительство железнодорожных путей к индустриальному парку Чапаевск Самарской области;
реконструкция моста через реку Самару на км 24+500 Обводной автодороги Самары от "Урала" до Самара - Волгоград (около Алексеевки).
Как пояснили в министерстве, пока по этим семи объектам решение федеральными властями не принято.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 сентября 2018 10:54
Руководитель области отметил огромный вклад, который вносит Самаранефтегаз в экономику региона. Экономика региона
125
31 августа 2018 12:48
Работы планируется провести на отрезке в 660 метров. Экономика региона
206
30 августа 2018 22:25
Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника LADA 4×4 Vision. Экономика региона
267
Финансы и Банки
31 августа 2018 16:41
За первое полугодие 2018 года полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбербанке оформило столько же новых клиентов, сколько за весь 2017 год. Финансы и Банки
221
30 августа 2018 11:25
Банк России и экспертные советы признали внедрение сервиса целесообразны Финансы и Банки
204
30 августа 2018 11:15
Обо подозреваемых задержаны. Финансы и Банки
200
Строительство
1 сентября 2018 11:30
Речь идет о строительстве мостового перехода с двумя полосами движения. Строительство
148
31 августа 2018 14:23
Соответствующее разрешение выдала мэрия. Строительство
188
31 августа 2018 11:02
Максимальный процент застройки участка — 80%. Строительство
212
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
547
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1813
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1750
Бизнес
30 августа 2018 23:41
В планах актёра открыть в России сеть таких школ. Бизнес
220
30 августа 2018 19:55
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова. Бизнес
202
29 августа 2018 22:07
В отличие от акций других инфраструктурных монополий бумаги «Газпрома» — одни из самых ликвидных на российском рынке. Бизнес
207
Новости компаний
30 августа 2018 10:29
Она расположится на Аллее Трудовой Славы. Новости компаний
378
29 августа 2018 19:21Услуги типографии ОФСЕТ
Существует масса современных способов изготовления блокнотов и календарей, наклеек и плакатов, календарей и папок. Новости компаний
84
28 августа 2018 11:31
Отметим, что продажи авто начинаются 1 сентября, а дилеры уже запасаются товарными экземплярами. Новости компаний
263
20 августа 2018 22:12
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce. Новости компаний
429
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
497
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
365
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
364
Транспорт
31 августа 2018 14:12
Тестовые испытания прошли уже в этом году. Транспорт
209
31 августа 2018 13:53
Там произошла авария на водоводе. Транспорт
170
31 августа 2018 10:56
Сертификат на покупку первого серийного автомобиля врио губернатора региона получил от президента ПАО «АвтоВАЗ». Транспорт
197
31 августа 2018 10:49
Это связано с проведением футбольного матча Крылья Советов – Анжи. Транспорт
158
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
302
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
828
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1459
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1025
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1850
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1619
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
312
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1233
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
848
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
937
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
937
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
686
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018