Строительные планы «Самарского кирпича» могут похоронить идею продления набережной
24 декабря 2018 09:56
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На бывшей территории завода «Самарский кирпич» в границах ул. Кузбасской, Мусоргского и реки Волги может не остаться вообще прогулочной зоны — такие выводы вытекают из содержания прошедших в декабре публичных слушаний. Этот вид назначения из зон участка исключают, и, когда это произойдет, его можно будет полностью застроить жильем. Эксперты считают, что так и случится, а места под продление набережной коммерсанты не оставят, пишет СО ОНЛАЙН.
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