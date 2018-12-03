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Новости /  Экономика /  Строительство  

Старый проект реновации исторического центра Самары может быть отменен

3 декабря 2018 11:21
220
Старый проект реновации исторического центра Самары может быть отменен
В красные линии включили частную собственность.

Компания «ТОП-Строй» потребовала в судебном порядке признать недействительной часть проекта планировки площадки в границах ул. Комсомольской и Фрунзе. В документе, утвержденном правительством региона и являющемся основой идеи масштабной реновации стрелки Волги и Самары, в красные линии включили частную собственность. Эксперты отмечают, что теперь суд может отменить весь проект, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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