Самарцы забили тревогу из-за непонятного строительного объекта в районе «Фабрики-кухни»
14 ноября 2018 15:00
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В районе «Фабрики-кухни», на противоположной от памятника архитектуры стороне сквера Борцов Революции, неизвестные организовали строительство неизвестного объекта. Об этом местные жители сообщили в Twitter врио министра строительства Самарской области Александру Баландину, пишет Волга Ньюс.
На 12 ноября, судя по приложенным заявителем фото, фундамент конструкции уже заливали бетоном. По размеру строящееся сооружение напоминает «большой гараж».
Как пояснил в ответном сообщении глава областного минстроя, по его информации, разрешение на строительство каких-либо объектов на данном участке ведомством не выдавалось.
«Сообщают, что это строительство подстанции, и т. ч. для Фабрики-кухни — будущего Самарского филиала Третьяковки», — пояснил на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
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