Самарцы протестуют против точечной застройки в Советском районе
25 января 2019 13:17
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Жители дома №4 на Первом безымянном переулке собрали уже почти 500 подписей против застройки «ПОСКО» в границах ул. Гагарина, Победы и Первого безымянного переулка. Там компания собралась вести высотное строительство. До 7 февраля проходят публичные слушания по проекту планировки, подготовленному фирмой, и если реакция общественности будет такой же, проект может не пройти слушания.
«ПОСКО» подготовлен проект планировки территории площадью 8,73 га. Разрешение на строительство пока не выдавалось, но на площадке работали инженеры, проводившие межевание территории. Это вызвало тревогу местных жителей, которые обратились в администрацию Советского района с возражением против строительства точечной застройки и просьбой вместо этого обратить больше внимания на благоустройство домов.
Обращение уже подписали более 400 человек. Отреагировали и городские чиновники — департамент градостроительства Самары в своем твиттере напомнил, что мнение можно высказать в рамках общественных обсуждений на слушаниях, для того и организованных, пишет СО ОНЛАЙН.
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