Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение

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Министерство управления финансами Самарской области информирует, что в соответствии с федеральным законом с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение на строительство. Таким образом, регистрация построенных и строящихся в настоящее время жилых домов на садовых участках в 2019 году будет возможна путем обращения в судебные органы.

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