Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
7 августа 2018 11:28
149
Министерство управления финансами Самарской области информирует, что в соответствии с федеральным законом с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение на строительство. Таким образом, регистрация построенных и строящихся в настоящее время жилых домов на садовых участках в 2019 году будет возможна путем обращения в судебные органы.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
7 августа 2018 13:05
Ее тема «Экономический прорыв. Цифровая экономика». Экономика региона
119
7 августа 2018 10:36
Стадион передадут в собственность региона в 2019 году. Экономика региона
157
7 августа 2018 10:09
По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков. Экономика региона
127
Финансы и Банки
7 августа 2018 14:16
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения. Финансы и Банки
117
7 августа 2018 12:48
Банк «Солидарность», подавший иск о банкротстве, подписал со Швидаком (на фото) мировое соглашение. Финансы и Банки
110
6 августа 2018 22:28
По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар. Финансы и Банки
457
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
148
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
275
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
186
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
507
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1731
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1673
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
335
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
229
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
334
Новости компаний
7 августа 2018 13:13
Новинки представят в рамках Московского международного автосалона. Новости компаний
116
6 августа 2018 11:43
Причина закрытия производства этой модели — падение спроса на неё. Новости компаний
177
4 августа 2018 13:02
Мы все прекрасно знаем о том, что операторы вечно ищут выгоду при составлении тарифов. То минуты урежут, то интернет. Но кто бы мог подумать, что МегаФон поступит... Новости компаний
2130
2 августа 2018 22:38
Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах". Новости компаний
363
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
388
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
307
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
321
Транспорт
7 августа 2018 14:50
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%. Транспорт
62
7 августа 2018 12:28
Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф. Транспорт
105
6 августа 2018 20:09
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
42
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
239
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
239
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
690
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
623
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1141
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
908
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
955
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1556
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1535
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3222
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2310
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3451
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
750
Мероприятия