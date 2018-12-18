Самарские застройщики выводят на рынок проекты с минимумом машиномест
18 декабря 2018 10:29
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В Самаре уже более года действует норматив в 1 парковочное место на 1 квартиру. Теперь застройщики пошли в обход норматива, и это у них получилось. Снижение коэффициента становится рутинным делом для участников рынка. 1 декабря 2018 года администрация Самары опубликовала график проведения публичных слушаний на декабрь. Среди них вновь оказалось несколько предложений по снижению коэффициента парковочных мест. На этот раз среди инициаторов — даже министерство строительства Самарской области. В ведомстве планируют снизить коэффициент на трех участках площадки военного городка на ул. Панова и проспекте Масленникова — до 0,3, 0,2 и 0,07.
Действия Минстроя облегчают задачу освоения территории коммерческим застройщиком — компанией «Древо.Центр», контролируемой семьей Николая Чудаева (Евгений Чудаев с прошлой пятницы, когда номер с этим текстом ушел в печать, успел и сам стать министром строительства региона). Площадка первоначально должна была осваиваться Самарским областным фондом жилья и ипотеки. Однако проект так и не реализовали. Затем «Древо» согласилось взяться за удовлетворение обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава», изначально возводившегося печально известным «Самарагорстроем». За это группе дали участок для строительства в границах ул. Николая Панова и Мичурина многоэтажного комплекса.
С той же инициативой — снижения нормативного числа паркомест — выступило ООО «Амарилис». Компания планирует высотную застройку в квартале в границах Третьего проезда, ул. Дыбенко, Четвертого проезда и Печерской в Октябрьском районе. На участке площадью 1,3 га кв. м планируется снизить искомый коэффициент до 0,4.
ООО «Поско» также готовит площадку в Куйбышевском районе на ул. Белорусской. На территории в 9265 кв. м коэффициент может снизиться до 0,25.
А индивидуальный предприниматель В. Ю. Кибардин, чьи инициалы совпадают с инициалами бенефициара ООО «Промбезопасность» Вадима Кибардина, и вовсе предлагает понизить до 0,1 коэффициент на участке 8213 кв. м в Промышленном районе. Речь идет о площадке в границах проспекта Кирова и Льговского переулка.
Эти инициативы в случае одобрения приведут к тому, что вместо одного парковочного места на квартиру в новых домах будет одна парковка на три, четыре, пять, а то и десять квартир. Все предложения рассмотрят на публичных слушаниях, сбор мнений по которым продлится до 27 декабря. Тогда же будет обнародовано и заключение о результатах, пишет "СО ОНЛАЙН".
pixabay.com
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