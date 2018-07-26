«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
26 июля 2018 12:25
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Это стало возможным благодаря тому, что в начале июля 2018 года «Самара-строй-сервис» получила заключение экспертизы об отсутствии памятников археологии на участке в Октябрьском районе.
Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло, площадью 2,3 га «Самара-Строй-Сервис» получил на торгах по развитию застроенных территорий еще в 2010 году. С тех пор компания неспешно занималась освоением участка. В 2012 году на публичные слушания выставили проект застройки, предполагавший возведение трех 16-этажных домов.
Затем началось расселение участка, которое на данный момент практически завершено. Недавно компании согласовали снижение коэффициента парковочных мест в квартале — парковочное место будет лишь у каждой третьей машины. Теперь же, в 2018 году, компания решила удостовериться, что на участке нет никаких важных памятников археологии, которые могла бы повредить застройка.
Экспертизу проводило ООО НПФ «АрхГео». В компании описали территорию в Октябрьском районе как малоперспективную для поиска артефактов. До начала 20-го века земля использовалась под выпас скота, застраивать территорию стали в предвоенные годы. Для изучения участка эксперты заложили три шурфа и никаких ценных объектов не обнаружили, в связи с чем компании наконец разрешено приступить к строительству, пишет "СО ОНЛАЙН".
Фото: pixabay.com
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