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Новости /  Экономика /  Строительство  

Ради кассационного суда в Самаре «подвинут» вторую ветку самарского метро и магистраль

16 октября 2018 09:58
97
Ради кассационного суда в Самаре «подвинут» вторую ветку самарского метро и магистраль
Это здание строили для правительства, а отдадут суду.

Министерство строительства Самарской области решило скорректировать проект второй ветки метрополитена в областной столице. Это связано с размещение Кассационного суда в здании у Крымской площади.

— Предполагаемая трасса второй очереди метрополитена проходит от Фрунзенского моста по берегу реки Самары до железнодорожного вокзала, затем по эстакаде пересекает станционные железнодорожные пути. Начиная с улицы Мечникова она уходит под землю под проспектом Карла Маркса до проспекта Масленникова, а далее под Московским шоссе доходит до Центрального автовокзала. При этом переход эстакады в подземную часть будет располагаться рядом со зданием Кассационного суда. Поэтому и потребовалась корректировка проекта, — объяснили специалисты Минстроя на градостроительном совете.

Также изменят проекты обустройства съездов с Фрунзенского моста и строительства городской части магистрали «Центральной». Правительство области уже анонсировало снос двух домов рядом с Кассационным судом ради реконструкции проспекта Карла Маркса (он станет частью магистрали «Центральной». — Прим. ред.).

Сам суд планируют открыть в 2019 году. Сейчас власти ждут скорректированный проект, чтобы приступить к строительным работам. На суд градостроительного совета вынесли четыре предварительных варианта эскиза фасада здания. Один из вариантов подразумевает классическую нижнюю часть и более современный верх с преобладанием стекла и металла.Также поступило предложение сделать монументальный облик здания, оснастив фасад внушительными колоннами. Эксперты взяли паузу, чтобы вынести свой вердикт.

Строительство здания на Крымской площади началось в марте 2010 года и остановилось в 2013 году. Там планировали разместить чиновников регионального правительства. Степень готовности объекта сейчас составляет 65%. В нём 24 этажа. Три из них располагаются под землей.

Помимо достройки самого здания, к осени 2019 года в порядок приведут и прилегающую территорию. Кроме того, отремонтируют фасады соседних зданий, пишет 63.ру.

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