Проектирование строительства улицы Авроры в Самаре начнется в 2019 году

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Правительством Самарской области утвержден проект планировки территории в целях строительства автодороги регионального значения в Самаре - улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.Проектом установлены границы земельных участков, на которых будет располагаться объект транспортной инфраструктуры. Площадь территории зарезервированная под строительство объекта составляет 27,79 Га. Зона размещения автомобильной дороги не затрагивает границы памятника природы «Куйбышевский ботанический сад» и соответствует генеральному плану городского округа Самара.Также проектом планировки территории определен перечень из 129 –ти земельных участков, планируемых для выкупа в целях подготовки территории к строительству.Следующим этапом станет проектирование строительства улицы, начало которого запланировано в 2019 году. Проектом будет предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,7 км и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе, сообщает пресс-служба облправительства.«Продолжение улицы Авроры позволит разгрузить как магистральные улицы - Московское шоссе и Ново-Садовую, так и ближайшие поперечники – улицы Революционную, Потапова, Советской Армии. Прогнозируемая интенсивность движения по новому участку улицы составляет 14 тысяч автомобилей в сутки. Улица Авроры – это перспективный объект. Сейчас приоритетными являются строительство проспекта Карла Марса и мост через Волгу», - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорогФото pixabay.com