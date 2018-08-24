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Новости /  Экономика /  Строительство  

Под застройку на улице Советской Армии в Самаре попадет участок у Волги

24 августа 2018 10:59
29
Под застройку на улице Советской Армии попадет участок у Волги
Застройщику отдают участок площадью 2,2 га.

Инвестор получит участок в границах улицы Советской Армии и Четвертой просеки для развития на 10 лет. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Чиновники уточнили адреса домов, которые попадают под застройку. Снос или реконструкция грозят зданиям № 276, 278, 280, 284, 286 и 288 по улице Советской Армии.

Участок площадью 2,2 га, который планируют застроить, располагается у Волги.

— Победитель аукциона обязан не позднее 5 лет с момента подписания договора о развитии территории уплатить возмещение за изымаемые жилые помещения. Застройку территории компания должна будет согласовать с городской администрацией, — говорится в постановлении за подписью мэра Елены Лапушкиной.

На аукцион участок выставили за 1 000 000 рублей. При этом застройщик должен будет отдать задаток 5 000 000 рублей. В случае если компания не выполнит своих обязательств, глава города может потребовать выплаты неустойки, пишет 63.ру.
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