Площадку военного городка на Масленникова\Мичурина в Самаре застроят почти без парковок
6 декабря 2018 10:35
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В жилой застройке, которая планируется в границах ул. Николая Панова, Мичурина, Гая и проспекта Масленникова, может практически не оказаться парковок. Такой сценарий возможен, если будет одобрена заявка областного минстроя на снижение коэффициента парковочных мест — она рассматривается на заочных публичных слушаниях, которые закончатся 27 декабря . Сами власти осваивать территорию не планируют — участки передадут «Древо.Центру», пишет «СО» ОНЛАЙН.
Территория первоначально должна была осваиваться Самарским областным фондом жилья и ипотеки. Однако проект так и не реализовали. Теперь стало известно, что «Древо» согласилось взяться за удовлетворение обманутых дольщиков КП «Дубрава», изначально возводимого печально известным «Самарагорстроем». Для этого компания построит в границах ул. Николая Панова и Мичурина многоэтажный комплекс
Видимо, теперь минстрой решил подготовить площадку для «Древа». Это нормальная практика в европейских странах, где застройщик получает уже готовую территорию со всеми документами и коммуникациями, но не совсем типичная для Самарской области. Инициатива ведомства в следующем: снизить количество парковочных мест для будущей застройки на одном участке — до 0,3, на другом — до 0,2 и на третьем и вовсе до 0,07. По нормативу должно быть одно место на одну квартиру. Фактически это означает, что на десять квартир в лучшем случае окажется не больше 2-3 парковочных мест. Хватит ли этого количества в условиях, когда в Самарской области машиной владеет каждый третий — покажет время.
Фото pixabay.com
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