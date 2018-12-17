Осилит ли Самарская область магистраль и мост через Волгу?
17 декабря 2018 11:58
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Областной минтранс объявил о скором начале строительства двух масштабных объектов – моста через Волгу в районе Климовки и магистрали «Центральная» в Самаре. В 2018 году региональные власти добились одобрения двух самых долгожданных для губернии проектов на федеральном уровне и выделения для них финансирования. Однако, как и раньше, независимые эксперты не разделяют оптимизм чиновников. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Строительство магистрали «Центральная» предусматривалось во всех генпланах развития Самары начиная с 1937 года. С 1990-х каждый глава региона, министр транспорта и градоначальник обещал, что проект воплотят в жизнь в обозримом будущем. Но годы шли, а проспект Карла Маркса не получал обещанное продолжение от Ракитовского шоссе до обводной магистрали. Причины постоянного сдвига сроков назывались одни и те же – отсутствие финансирования, множество гаражей и жилых строений, которые придется снести, и необходимость перекладки большого количества инженерных сетей.
В сентябре прошлого года Росавтодор одобрил проект строительства автомагистрали. Вслед за ним финансирование проекта на 2019–2024 годы поддержала правительственная комиссия по транспорту. Он включает в себя два участка работ: 7,7 км от проспекта Кирова до границы Самары и 11,3 км от границы города до обводной дороги. По словам главы областного минтранса Ивана Пивкина, строительство «Центральной» обойдется в 7,4 млрд рублей. Половину этих средств выделят из федеральной казны. Ожидается, что министерство уже в следующем году найдет инвестора и даст старт работам на участке от проспекта Кирова до границы Самары.
Как отмечают специалисты, в случае появления этой шестиполосной дороги прилегающие к ней территории получат развитие в виде появления нового жилья и инфраструктуры, а время движения в часы пик от центра города до его окраины сократится втрое.
С подачи предыдущих губернаторов мост, призванный связать два берега Волги в Шигонском и Ставропольском районах области, превратился в сказку про белого бычка. Многие жители региона перестали ждать его больше 10 лет назад. Притом что разговоры о его строительстве не прекращались. Объект с 2005 года включают в программу модернизации транспортной системы России, но денег области на него не выделяли.
В апреле этого года стало известно, что та же правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича поддержала включение проекта в маршрут Европа – Западный Китай. Раньше федеральная стратегия не учитывала Самарскую область как участника международного транспортного коридора. А значит, у губернии впервые появился реальный шанс на начало строительства.
Планируемый объем финансирования моста – 130 млрд рублей, половину из которых так же, как и в случае с магистралью «Центральная», выделят из федерального бюджета. На реализацию уже разработанного проекта планировки территории общей протяженностью 97 км отвели четыре года – с 2019 по 2023 год. Сам мост протянется на 3,7 км, с одного конца в районе села Климовка и до границы Тольятти с выходом на автодорогу М-5 «Урал». Появление моста значительно разгрузит трафик на участке федеральной трассы и вдвое сократит время на поездку из Самары в Москву.
Несмотря на подготовленную региональной властью благоприятную почву для строительства обоих объектов, как и в прежние годы, у жителей губернии остаются поводы для сомнений.
«С учетом нынешней экономической ситуации я бы относился к этим начинаниям не очень оптимистично. Бывают ситуации, когда федеральное софинансирование одобрено в целом, но в период строительства может не выполняться по ряду причин, в том числе объективных. К примеру, когда финансирование необходимо перебрасывать на другие объекты. Соответственно, это может превратиться в долгострой», – предполагает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самары Алексей Чигенев.
По мнению эксперта, единственное, что могло бы вселять оптимизм, – постановление правительства РФ, закрепляющее жесткие лимиты финансирования от Росавтодора на эти объекты от начала до конца периода строительства, обозначенного в проектной документации. Только в этом случае можно с уверенностью утверждать, что проект будет реализован, считает Чигенев.
«К примеру, для Крымского моста был обозначен конкретный период строительства сроком на три года. Под этот срок четко расписали финансирование. И проект в результате реализовали. А теперь обратный пример: 2006 году федеральные власти высказали решение об участии в финансировании строительства Кировского моста в Самаре с конкретным сроком в три года. Но, так же как и сейчас, тогда не прописали лимиты финансирования по каждому году. И этот объект, откровенно говоря, не самый сложный, оказался самым объемным по суммам вложения по сравнению с другими и реализовался семь лет вместо трех. Когда нет границ ответственности и жестких обязательств, работы на любом объекте можно растягивать как кому угодно», – рассказывает общественник.
«Было бы лучше, если бы должностные лица делали пессимистичные прогнозы, но сдавали объекты раньше заявленных сроков, чем заявляли нереальные сроки, а потом постоянно их переносили. Как это вышло с Кировским мостом, Фрунзенским мостом, который обещали достроить еще до чемпионата мира по футболу, с самарским метро и так далее, – считает председатель правления самарского Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов. – Думаю, строительство моста в районе Климовки займет не меньше семи лет с учетом огромных финансовых затрат. Около 16 млрд в год в течение четырех лет – это много. Да я и не помню ни одного крупного объекта Самарской области, который строился бы за столь короткий срок».
В общей сложности в ближайшие пять лет на реализацию обоих проектов область должна потратить около 70 млрд рублей. Даже если разделить эти суммы на 10 лет и смириться с долгостроем, это будет серьезная каждогодняя нагрузка на региональный бюджет, подтверждает Алексей Чигенев.
Андрей Ишмуратов считает, что для выхода из положения Самарской области нужно перейти на трехлетнее или даже пятилетнее бюджетирование: «Чтобы бюджет, принимаемый на несколько лет вперед, был реалистичным, а не абы каким. Чтобы власти контролировали ход строительства и источники финансирования всех крупных объектов. Начать любое строительство легко. Трудно довести его до конца».
pixabay.com
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