Облминстрой и Александр Хинштейн встретились с жителями по вопросу строительства ЖК "Часовая"
3 октября 2018 12:58
72
Во вторник, 2 октября, депутат Госдумы Александр Хинштейн и врио министра строительства Самарской области Александр Баландин провели встречу с жителями нескольких домов по ул. Часовой, Панова, Ерошевского и Ново-Садовой, которые выступают против строительства 16-этажного дома в их микрорайоне.
Напомним, участок земли здесь принадлежит компании "Прогресс-Н". Застройщик получил его в качестве компенсационного участка за достройку дома на ул. Советской Армии для 251 обманутого дольщика. Компания получила разрешение на строительство и три недели назад огородила будущую стройплощадку забором, что и спровоцировало возмущение со стороны жителей микрорайона.
Председатель общественного совета микрорайона Вероника Синекопова рассказала, что установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор не только для жителей домов, но и для машин скорой помощи и пожарных.
Кроме того, местные жители опасаются, что строительные работы приведут к повреждению фундаментов и стен их домов, а коммунальные сети микрорайона, построенные в 50-х годах и рассчитанные на трех-четырехэтажные дома, не выдержат соседства 16-этажки и будут рваться, пишет Волга Ньюс.
Представители министерства строительства региона пояснили, что эти опасения необоснованны.
"Все ресурсоснабжающие организации выдали технические условия на подключение к сетям, то есть они уверены, что сети нагрузку выдержат, а госэкспертиза подтвердила правильность этих расчетов. Более того, в процессе строительства они частично будут обновлены, что положительно скажется на общей ситуации в микрорайоне. А сам процесс строительства будет проходить без забивки свай, то есть фундаменты домов и стены не пострадают", — пояснил глава облминстроя Александр Баландин.
Александр Хинштейн предложил взять паузу и приостановить строительство на месяц (в течение этого времени правоохранительные органы проведут проверку законности выданных документов на право собственности, технических условий и разрешения на строительство), и если выяснится, что все документы законны — сформировать рабочую группу с представителями жителей, которая выработает механизм создания в микрорайоне комфортных для жизни условий на период строительства.
"Безусловно, ситуация, когда машины скорой помощи и пожарных не могут заехать во двор, недопустима, — подчеркнул Александр Хинштейн. — И надо очень тщательно ещё раз просчитать все параметры коммунальной инфраструктуры, чтобы соседние дома не пострадали. И все эти вопросы должны быть решены. Однако ситуация "мы против строительства просто потому, что хотим жить как раньше" тоже недопустима. Исходя из такой позиции в Самаре вообще остановится все строительство, ведь всегда найдется кто-то, кому не понравятся изменения. Тем более, что речь идёт о решении проблемы обманутых дольщиков, задаче, которую поставил президент. К сожалению, в Самаре осталось очень мало свободных участков земли в госсобственности, поэтому выбор невелик", — подчеркнул депутат.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
2 октября 2018 20:21
Обсудили надзор и сопровождение деятельности региональных банков (в Самарской области их 9. Экономика региона
271
2 октября 2018 13:06
На продолжившемся 20 и 21 сентября судебном процессе по делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» продолжился допрос свидетелей. Экономика региона
208
2 октября 2018 12:05
Он также обозначил ключевые задачи ведомства. Экономика региона
360
Финансы и Банки
3 октября 2018 13:31
На встрече представили нового управляющего самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марину Мясникову. Финансы и Банки
62
3 октября 2018 09:59
Пакеты услуг входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса. Финансы и Банки
141
2 октября 2018 23:26
Отмечается, что задолженность продолжит расти, так как расходы правительства не контролируются. Финансы и Банки
490
Строительство
3 октября 2018 12:58
Установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор. Строительство
71
28 сентября 2018 15:14
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство
268
27 сентября 2018 23:11
На площадке не нашли никаких артефактов или культурного слоя. Строительство
361
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
646
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1905
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1837
Бизнес
2 октября 2018 22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины. Бизнес
365
29 сентября 2018 21:42
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда... Бизнес
679
29 сентября 2018 21:35
Злоумышленники нашли уязвимость в коде и получили контроль над "маркерами доступа", которые позволяют управлять любыми личными страничками... Бизнес
549
Новости компаний
3 октября 2018 11:33
Основным инструментом воздействия на должников является претензионно-исковая работа. Новости компаний
121
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
332
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
694
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
423
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
579
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
448
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
399
Транспорт
3 октября 2018 12:40
Новое оборудование на кольце установят после 8 октября. Транспорт
77
3 октября 2018 12:00
Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 11 октября. Транспорт
238
2 октября 2018 12:00
Приложение позволяет оплачивать проезд мобильным телефоном. Транспорт
148
2 октября 2018 11:48
Движение по улице было открыто еще в марте. Транспорт
155
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
133
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
314
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
746
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15710
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
778
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1015
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
929
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
973
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2008
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1438
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1595
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1558
Мероприятия