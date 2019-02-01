Новый генеральный план Самары покажут жителям не раньше осени
1 февраля 2019 11:45
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Подрядчик завершил работы над новой версией генерального плана Самары. Сейчас эти материалы отправили на согласование федеральным и региональным органам власти. Об этом на заседании профильного комитета гордумы сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.
— Технически всё готово, чтобы выйти на публичные слушания с этим документом. Единственное, нам пока что не удалось согласовать генплан Самары с Федеральным агентством лесного хозяйства России. Это связано с наложением 64 га земель лесного фонда на территорию населенных пунктов, а именно на участки садовых товариществ в районе поселка Прибрежного, — рассказал Сергей Шанов.
Решить проблемы депстрой намерен с помощью «дорожной карты», которую они составили вместе с руководителем Рослесхоза еще в конце прошлого года.
— Мы будем их переводить распоряжением Правительства РФ из земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения. А затем при утверждении нового федерального плана эти 64 га уже станут землями населенного пункта. Как только у нас на руках будет распоряжение правительства о переводе этих земель из лесного фонда в сельхоз, то сразу же отпадет то основное замечание, которое Рослесхоз выдает нам при согласовании генплана Самары. Пока что мы идем с опережением собственных сроков. Если до середины лета мы это проделаем, то повторно выйдем с генпланом на согласование с федеральными властями. На это уйдет еще три месяца. Получается, уже осенью выйдем на публичные слушания, — рассказал Сергей Шанов.
Новый проект генплана и правил застройки и землепользования (ПЗЗ) города обошелся бюджету Самары в 20 миллионов рублей. В документе обозначат границы территорий, представляющих историко-культурную, рекреационную, архитектурную ценность, для обеспечения их защиты.
Также проектировщики должны были определить, достаточно ли в Самаре детских садов, школ, поликлиник и других социальных учреждений. Входит в техзадание и разработка предложений по озеленению города, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройству города, пишет 63.ру.
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