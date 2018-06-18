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Новости /  Экономика /  Строительство  

Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район

18 июня 2018 12:49
191
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года.

При подготовке отчета было проанализировано 752 предложения к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в мае 2018 года.
По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (444 шт.), далее идут 2-комнатные – 198 шт., и 3-комнатные – 108 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 56,63 кв.м., при этом 1-комнатные – 43,38 кв.м., 2-комнатные – 65,04 кв.м., 3-комнатные – 94,17 кв.м.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г.Самары в мае 2018 года составила 45 237 рублей. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 1-комнатных квартир в Ленинском районе – 57 024 руб., наименьшее у 2-комнатных квартир в Красноглинском районе – 36 647 рублей.

Максимальная цена предложения составила 69 767 рублей за кв. м. – цена 1-комнатной квартиры в Самарском районе. Минимальная цена составила 34 000 рублей за кв.м – 1 комнатная квартира в Красноглинском районе.

Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек по-прежнему приходится на Октябрьский район – 35,7%, при этом в структуре предложения на однокомнатные квартиры приходится 22%. Наименьшее количество предложений приходится на двухкомнатные квартиры в Ленинском и Куйбышевском районах – по 0,3% от общего объема предложений.
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