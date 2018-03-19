На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в феврале 2018 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 11 350 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в феврале 2018 года.На первом месте по количеству предложений с серьезным отрывом лидирует Тольятти с 4 613 квартирами. На втором – Самара – 3668 квартир, на третьем Сызрань – 965 квартир. Замыкает список Октябрьск - 100 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 43 272 рубля.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 56 098 руб. (в январе 2018 года – 57 157руб.), самая низкая – в Октябрьске – 23 323 руб. (в январе 2018 года –24 308 руб.).Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске (индекс активности – 7,3), наименее – в Самаре (индекс активности 3,2). Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей.