На трещинах «Самара Арены» установят маяки наблюдения
25 марта 2019 12:26
185
«Спорт-Инжиниринг» приступил к поиску подрядчика, который займется мониторингом технического состояния стадиона «Самара Арена». На эти цели откликнувшейся компании готовы выделить 6,41 миллиона рублей. Об этом сообщили на портале госзакупок.
— Новый подрядчик будет следить за уровнем грунтовых вод, наблюдать за вертикальной осадкой и кренами объекта, которые могут привести его к аварийному состоянию. В случае наличия таких повреждений компания должна будет зафиксировать дефекты маяками и сфотографировать их для того, чтобы указать эту информацию в отчетной технической документации, — сообщают на сайте госзакупок.
Заявки от компаний, желающих заняться мониторингом стадиона, будут принимать вплоть до 15 апреля. После рассмотрения с одним из участников торгов заключат контракт. Он будет действовать до 31 декабря 2019 года, пишет 63.ру.
Стадион «Самара Арена» построили специально для проведения игр футбольного чемпионата мира. После мирового первенства около стадиона стали фиксировать просадки грунта. При этом чиновников обеспокоил подъем уровня грунтовых вод на территории спортобъекта. Специально для наблюдения пробурили сеть скважин.
Осенью городские власти предложили построить специальный резервуар для сбора потоков дождевой воды. Его разместили в Барбошином овраге, в районе улицы Демократической. Первый этап работ закончили в декабре 2018 года. Сейчас чиновники выбирают подрядчика для завершения строительства объекта. Запустить резервуар в работу планируют летом 2019 года.
Фото: Роман Данилкин
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 марта 2019 12:05
Такое решение принял суд. Экономика региона
136
25 марта 2019 11:38
Городу предстоит подписать акт о безземелье, предупредили в руководстве муниципального комитета по строительству и архитектуре. Экономика региона
138
22 марта 2019 10:00
Это мероприятие – новый формат практико-ориентированных образовательных технологий. Экономика региона
232
Финансы и Банки
25 марта 2019 15:10
Валерий Иванович Михайлов почти 20 лет трудился на заводе АО «РКЦ «Прогресс». Финансы и Банки
50
25 марта 2019 12:12
Сегодня в среднем каждый день самарцы оплачивают банковскими картами 20 тысяч поездок. Финансы и Банки
117
22 марта 2019 14:46
ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Финансы и Банки
266
Строительство
25 марта 2019 12:26
На это выделили 6,4 миллиона рублей. Строительство
184
22 марта 2019 10:38
Финансирование на магистраль предусмотрено в размере 7,4 млрд рублей. Строительство
532
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
875
Материалы и технологии
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
72
28 февраля 2019 22:44
Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы. Материалы и технологии
137
27 февраля 2019 19:09Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
191
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
102
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1319
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2484
Бизнес
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
294
16 марта 2019 14:13Как инвестировать в недвижимость Германии
В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация. Бизнес
126
16 марта 2019 14:11Ликвидация ООО, стоимость
Для многих руководителей, решивших закрыть свою фирму, важно заранее определиться с тем, какой будет стоимость ликвидации, сколько продлится процедуры и... Бизнес
99
Новости компаний
23 марта 2019 19:03
Такая возможность появилась в результате технической ошибки: 6 590 руб. стоит зарядный кейс для AirPods второго поколения с функцией беспроводной зарядки. Новости компаний
449
22 марта 2019 23:41
Система прекратит обновляться с 14 января 2020-го. Microsoft рекомендует перейти на ОС Windows 10 до этого времени. Новости компаний
350
22 марта 2019 09:41Классификация кормоуборочных комбайнов
С давних времён, поле – это основной источник питания для русского крестьянина. Новости компаний
73
22 марта 2019 09:25
Сооружения путевого хозяйства и объектов водоснабжения готовят к пропуску паводковых вод. Новости компаний
238
IT и Коммуникации
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
72
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
287
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
359
Транспорт
25 марта 2019 15:43
По выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» до остановки «Ул. Кабельная». Транспорт
34
25 марта 2019 10:10
В Департаменте транспорта в преддверии дачного сезона состоялась встреча с представителями садово-дачных товариществ. Транспорт
200
24 марта 2019 12:16
Движение было остановлено из-за строительства Фрунзенского моста Транспорт
332
22 марта 2019 14:14
А для владельцев с битопливной системой снизить транспортный налог наполовину. Транспорт
266
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
61
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
193
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
207
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4020
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
455
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
740
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
707
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1162
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
877
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
875
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
960
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1923
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2166
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1296
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
948
Мероприятия