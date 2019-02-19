На первом месте по количеству предложений вторичного жилья в регионе лидирует Самара

102

СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в январе 2019 года.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13332 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в январе 2019 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 5309 квартирами. На втором – Тольятти – 4631 квартира, на третьем Сызрань – 1084 квартиры. Замыкает список Похвистнево – 109 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в январе 2019 года составила 46 311 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 60 127 руб., самая низкая – в Октябрьске – 22 798 руб.Наиболее активным в декабре был рынок в Жигулевске (индекс активности – 9,7), наименее – в Кинеле (индекс активности 3,0). Под индексом активности мы понимаем соотношение количества предложений к количеству жителей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:За месяц – с декабря 2018 года - средняя удельная цена предложения одного квадратного метра вторичной недвижимости в городских округах Самарской области снизилась на 1,63% или 766 рублей.За год – с января 2018 года – этот показатель вырос на 6,13 % или 2 676 рублей.