На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
6 августа 2018 13:25
22
Вместо 24-этажек на 5-просеке построят восьмиэтажные дома. Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Об этом чиновники сообщили местным жителям.
Сделать дома ниже поручила глава Самары Елена Лапушкина. Тем самым она отменила решение, которое в мае приняли на заседании комиссии по застройке, — возвести на этой площадке 24-этажки. Когда департамент утвердит новые документы, здесь нельзя будет строить дома выше восьми этажей.
Ранее компания «Берег» пыталась подготовить территорию под застройку. В первый же день стройки начались проблемы — вырубили деревья и мусор с площадки посыпался в озеро Леснуха. Вмешались местные жители: стройку остановили, озеро огородили забором, пишет "Другой Город"
Напомним, на соседней площадке (между Советской Армии и 5-й просекой) сейчас строят микрорайон пятиэтажек. Практически на всей территории застройки был реликтовый лес с вековыми дубами.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
6 августа 2018 11:17
Эту тему обсудили представители соответствующих ведомств. Экономика региона
94
6 августа 2018 10:29
На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы экономического развития региона. Экономика региона
109
6 августа 2018 09:53
Работы необходимо выполнить до 30 ноября. Экономика региона
108
Финансы и Банки
6 августа 2018 12:08
Поправки к федеральному закону 214-ФЗ приведут к изменению застройщиками привычных бизнес-моделей. Финансы и Банки
71
3 августа 2018 14:19
Претензии многих клиентов банка связаны в первую очередь с затягиванием сроков выдачи закладных. Финансы и Банки
249
3 августа 2018 10:35
К голосовому сопровождению подключены такие опции, как переводы и платежи разных видов. Финансы и Банки
248
Строительство
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
21
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
173
26 июля 2018 12:25
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
383
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
502
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1726
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1669
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
324
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
217
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
226
Новости компаний
6 августа 2018 11:43
Причина закрытия производства этой модели — падение спроса на неё. Новости компаний
83
4 августа 2018 13:02
Мы все прекрасно знаем о том, что операторы вечно ищут выгоду при составлении тарифов. То минуты урежут, то интернет. Но кто бы мог подумать, что МегаФон поступит... Новости компаний
1751
2 августа 2018 22:38
Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах". Новости компаний
351
2 августа 2018 09:17
Речь шла о долге порядка 300 тыс. рублей. Новости компаний
242
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
382
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
306
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
317
Транспорт
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
128
4 августа 2018 10:58
Там ведутся внеплановые работы. Транспорт
268
3 августа 2018 16:45
Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32. Транспорт
331
3 августа 2018 11:44
Запрет действовал с 10 июля. Транспорт
229
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
128
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
660
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
603
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1117
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
886
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
926
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1533
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1506
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3200
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2283
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3424
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
726
Мероприятия