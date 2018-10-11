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Новости /  Экономика /  Строительство  

Квартал с Вальдорфской школой в Самаре выставили на торги

11 октября 2018 13:54
72
В квартале нет памятников культурного наследия.

Территорию в границах ул. Ульяновской, Никитинской, Вилоновской и Буянова предложат потенциальным инвесторам в рамках программы развития застроенных территорий — такое постановление за подписью мэра Самары Елены Лапушкиной опубликовано 11 октября. Начальная цена, как всегда, составит 1 млн рублей. На участке при этом находится пять домов, подлежащих сносу — это адреса по ул. Буянова, 113А, а, А1, 115А, 115Б, 115В и 117/91А. В квартале нет памятников культурного наследия, которые осложнили бы его освоение.

Примечательно, что ровно год назад департамент градостроительства разрешил строительной компании «СтройПроектГрупп», подготовить проект планировки этой же самой территории. На подготовку отводилось 12 месяцев. По всей видимости, теперь у фирмы будет возможность побороться за получение площадки, которую она уже распланировала. Впрочем, едва ли эта борьба состоится — как правило, в последние годы застройщики весьма неохотно участвуют в аукционах на право развития застроенных территорий, пишет "СО ОНЛАЙН".
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