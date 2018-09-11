Дважды отклоненный проект Северо-Восточной магистрали в Самаре переработают снова
11 сентября 2018 09:36
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Уже больше года проектировщик новой дороги, которая должна обеспечить сквозной проезд по улицам Гагарина, Ново-Садовой, Луначарского и Северо-Восточной магистрали, не может получить положительное заключение госэкспертизы. Неудача постигла «Группу компаний «Абсолют» повторно. Проект дороги, который должен был быть готов еще два года назад, до сих пор бракуют эксперты
Несмотря на это, в мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания и с третьей попытки все-таки исполнит контракт, сообщает "Самарское обозрение".
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