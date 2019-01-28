Дороже всего в новостройках стоят двушки в Самарском районе

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости среди новостроек Самары в декабре 2018 года.При подготовке отчета было проанализировано 1340 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в декабре 2018 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (725 шт.), далее идут 2-комнатные – 373 шт., и 3-комнатные – 242 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 57,21 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,59 кв.м., 2-комнатные – 64,85 кв.м., 3-комнатные – 92,23 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары в декабре 2018 года составила 49760 рублей.Наибольшая средняя удельная цена предложения – у 2-комнатных квартир в Самарском районе – 69 714 рублей, наименьшая – у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 36 436 рубля. При этом максимальная цена предложения – 80 654 рубля за квадратный метр - была зафиксирована у 1- комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 23786 рублей за квадратный метр – у 1-комнатных квартир в Кировском районе.Наибольшее количество предложений в декабре 2018 года приходилось на Октябрьский район – 25,3%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 0,1%.