Дороже всего в новостройках стоят двушки в Самарском районе
28 января 2019 12:31
83
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости среди новостроек Самары в декабре 2018 года.
При подготовке отчета было проанализировано 1340 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в декабре 2018 года.
По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (725 шт.), далее идут 2-комнатные – 373 шт., и 3-комнатные – 242 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 57,21 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,59 кв.м., 2-комнатные – 64,85 кв.м., 3-комнатные – 92,23 кв.м.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары в декабре 2018 года составила 49760 рублей.
Наибольшая средняя удельная цена предложения – у 2-комнатных квартир в Самарском районе – 69 714 рублей, наименьшая – у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 36 436 рубля. При этом максимальная цена предложения – 80 654 рубля за квадратный метр - была зафиксирована у 1- комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 23786 рублей за квадратный метр – у 1-комнатных квартир в Кировском районе.
Наибольшее количество предложений в декабре 2018 года приходилось на Октябрьский район – 25,3%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 0,1%.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 января 2019 14:01
В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю. Экономика региона
63
28 января 2019 12:11
Это разработка АО «ТЯЖМАШ» для атомных электростанций. Экономика региона
86
25 января 2019 12:28
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в декабре 2018 года. Экономика региона
232
Финансы и Банки
28 января 2019 10:23
Главный вопрос делового завтрака: что делать с новой тенденцией деглобализации, распада единства мировой экономики? Финансы и Банки
117
27 января 2019 21:58
По мнению главы Сбербанка, у такого развития событий более 50% шансов на осуществление. Финансы и Банки
260
25 января 2019 16:43
Сбербанк активно взаимодействует со студенчеством и постоянно находится в поиске новых талантов, способных внести вклад в прогресс компании. Финансы и Банки
385
Строительство
28 января 2019 12:31
Наибольшее количество предложений в декабре 2018 года приходилось на Октябрьский район. Строительство
81
28 января 2019 11:00
Эксперты считают, что застройщик пытается как можно быстрее получить разрешение на строительство. Строительство
134
25 января 2019 13:17
Обращение уже подписали более 400 человек. Строительство
445
Материалы и технологии
27 января 2019 15:50
Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции. Материалы и технологии
52
24 января 2019 08:47Пескоуловители для ливневой канализации
Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
101
21 января 2019 09:14
Производители строительных материалов постоянно обновляют ассортимент продукции. Популярностью пользуются кирпичи, профилированные брусья, бетон. Материалы и технологии
99
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1059
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2258
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2222
Бизнес
26 января 2019 23:17
В 2018 году их проект принёс 570 тысяч рублей чистой прибыли, а сейчас бизнесмены решили превратить свои сладости в массовый продукт. Бизнес
549
25 января 2019 15:42
Участники тренинга получат возможность под наблюдением опытных наставников самостоятельно организовать и наладить новый бизнес, либо разработать проект... Бизнес
331
24 января 2019 23:58
Это сезонный фактор. Обычно в самый холодный период года цены на топливо всегда растут. Бизнес
415
Новости компаний
26 января 2019 17:15
В будущем за айфоном можно будет не только убивать время — смартфон научат обнаруживать утечки опасных газов. Новости компаний
476
25 января 2019 05:52Производственная компания «ИТГФ» - широкий ассортимент швейной продукции
Современный потребитель не задумывается о том, какую роль в бытовой жизни играет наличие таких атрибутов как швейные нитки, шнуры, ленты. Новости компаний
81
22 января 2019 11:40
Они оценили готовность предприятия к масштабной работе. Новости компаний
270
21 января 2019 23:54
Отмечается, что установка камер никак не заденет личную свободу пользователей услуги, поскольку видеозаписи будут изыматься только в случаях воровства и только... Новости компаний
347
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
220
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
411
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
421
Транспорт
28 января 2019 09:52KIA Sportage - обзор автомобиля
Многие автолюбители мечтают приобрести новый автомобиль KIA Sportage. Транспорт
25
27 января 2019 11:27
Среди причин называются не только инфляция и слабый рубль, но и повышение ставки НДС. Транспорт
997
25 января 2019 09:54
Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Транспорт
235
24 января 2019 11:14
Они включат в себя специализированные зоны обслуживания пассажиров. Транспорт
323
Предпринимательство
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
124
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
144
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
234
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
121
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
398
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
412
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
822
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1025
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1234
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1800
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1583
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1884
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2256
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2480
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3714
Мероприятия