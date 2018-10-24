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Новости /  Экономика /  Строительство  

Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов

24 октября 2018 12:54
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Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов
Из регионального бюджета дополнительно выделено 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов.

Во вторник, 23 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства. В совещании традиционно приняли участие инициативные группы дольщиков, застройщики, представители регионального Правительства и силовых ведомств.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов Самарской губернской думы за принятие важного решения: в региональный бюджет внесены изменения, согласно которым из регионального бюджета дополнительно выделено 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов. Это позволит ввести в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Советской Армии и многоэтажку на Революционной в региональной столице. Долгожданные квартиры получат 322 семьи. Еще 33,7 миллиона планируется направить некоммерческим организациям, которые занимаются развитием возведения жилья.

«Мы стараемся при первой возможности изыскивать средства на решение проблем дольщиков, – подчеркнул Губернатор. – Мы, в соответствии с ранее разработанными и утвержденными дорожными картами, будем прилагать все усилия по ускорению процессов. Конечно, наиболее сложными объектами остаются те, где дорожные карты до сих пор не завершены, таких объектов не много, но это самые сложные, и самые финансово емкие проблемные объекты. Тем не менее, и по ним решение будет найдено».

Только за 2018 год удалось решить проблему 852 обманутых вкладчиков. С сентября 2017 года по настоящий момент свои квартиры получили почти 1,5 тысячи дольщиков. Как отметил врио министра строительства Самарской области Александр Баландин, к концу этого года ключи получат всего 1100 человек.

На данный момент в регионе в списке проблемных значатся 35 объектов, еще 12 – в зоне риска. В центре внимания этой встречи – четыре «долгостроя» Самары в границах улиц: Куйбышева-Пионерская-Фрунзе-Комсомольская, Вилоновская-Никитинская-Буянова, а также на Проспекте Карла Маркса и на 18 километре Московского шоссе.

Первый объект – это трехсекционный дом переменной этажности. Свои квартиры ждут 113 дольщика. Однако у застройщика, который вышел на стройплощадку 5 лет назад, уже появились проблемы. Среди главных – отсутствие денег и долги перед субподрядчиками. Из-за этого работы приостановлены. На данный момент готовность многоэтажки в границах улиц Куйбышева, Пионерская, Фрунзе, Комсомольская составляет 80%. Сейчас компания начала проходить процедуру банкротства.

Одно из решений, предложенных на заседании – включить этот объект в перечень проблемных. «Это предполагает составление дорожной карты и выделения мер государственной поддержки для достройки объекта. Принимая такое решение, выделяя бюджетные средства, мы изучили экономическую ситуацию в компании?», – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам силовых ведомств. Начальник главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Алексей Зеленов отметил, что проверки в этом направлении ведутся, результаты будут готовы к концу ноября.

Для завершения строительства – по оценке регионального минстроя – требуется порядка 342 млн рублей, в том числе 80 млн – на коммуникации. «Прежде, чем выделять государственные средства, народные средства, предоставлять компенсационные участки, мы должны принять все необходимые меры, чтобы объект был достроен теми юридическими лицами, которые брали на себя такие обязательства. Это непреложные правила», – подчеркнул Губернатор.

По итогам обсуждения, обозначены четкие сроки по поиску нового подрядчика и проведению торгов, формированию компенсационного участка, подготовке проектно-сметной документации. Строительство должно возобновиться не позже осени следующего года.

Что касается второго объекта, то к его строительству ни один из застройщиков – ни прежний, ни новый – даже не приступал. В центре Самары – в границах улиц Вилоновской, Никитинской и Буянова – должны были появиться два 25-этажных дома на 600 квартир. Руководитель ООО «Единство-Строй», прежнего застройщика, осужден за мошенничество по статье 159, части 3 УК РФ. У нового застройщика в связи с изменениями, внесенными за годы строительства в правила застройки и землепользования, возникли проблемы с утверждением старого проекта.

Строительная компания отказалась от участка, утратив право собственности. Причина – несформированные границы земель и обременение – в виде ветхих домов и проживающих в них жителей города. Соответственно, 40 дольщиков все еще ждут конкретных решений.

В ходе совещания были даны поручения – застройщику определить с участниками долевого строительства порядок, сроки и условий удовлетворения их прав до 20 ноября 2018 года, провести публичные слушания по отклонению предельных параметров застройки до 1 февраля 2019 года, откорректировать и доработать проектно-сметную документацию до 1 марта 2019 года. Также обозначен ряд других мероприятий по формированию земельного участка, межеванию, прохождению экспертизы.

Права части дольщиков проблемного объекта по проспекту Карла Маркса в Железнодорожном районе к настоящему времени уже удовлетворены. Новый застройщик – ООО «Поско» – предложил оставшимся участникам долевого строительства квартиры на улице Белорусской, что вызвало разногласия между дольщиками.

Глава региона предложил дольщикам провести общее собрание с участием представителей застройщика, городских властей, министерства строительства, где этот вариант будет поставлен на голосование. Его преимущество в скорости, появится конкретный алгоритм решения задачи. Инициативная группа согласилась с необходимостью такого обсуждения, которое состоится уже в ближайшую в пятницу – 26 октября.

1-ый пусковой комплекс объекта на Московском шоссе, 18 км, построен на 80%. Но на сегодняшний работы на объекте не ведутся. Застройщик ООО «СК на Московском» объясняет это отсутствием средств. Для завершения строительства необходимо более 31 млн рублей на внутренние работы и 29,5 млн рублей на благоустройство территории и подведение наружных сетей. Министерство строительства совместно с инициативной группой предложило начать процедуру банкротство компании-застройщика.

Глава региона настойчиво порекомендовал представителям застройщика изыскать необходимые средства, чтобы избежать банкротства предприятия. Одновременно, до 25 ноября 2018 года, с участием правоохранительных органов будет проведена проверка на объекте. В случае, если факт остановки работ подтвердится, до 25 декабря будет оформлено решение минстроя о включении объекта в реестр проблемных, сообщает пресс-служба облправительства.

Завершая совещание, Дмитрий Азаров поручил региональному минстрою: «Еженедельно вы должны знать, что сделал застройщик, другие участники процесса. Разрабатываете план-график и каждую неделю проверяете проблемные объекты, если случаются отклонения, если муниципалитет что-то задерживает, докладываете информацию мне, в прокуратуру. Мы совместными усилиями будем делать все, чтобы таких отклонений не было».

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