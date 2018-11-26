Дмитрий Азаров провел очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков

173

Губернатор Самарской областипровел очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков. Такие заседания в последний год проводятся не реже, чем раз в месяц, сообщает Департамент информационной политики региона."Коллеги, мы вышли на хороший ритм наших совещаний. Думаю, что такой ритм нужно сохранять для того, чтобы вопросы решались наиболее оперативно, - отметилДмитрий Азаров. - За год принципиальной работы многое удалось сделать. Мы приняли ряд принципиальных решений, которые позволили начать системную работу в сфере долевого строительства. За этот год мы распутали целый ворох проблем, казавшимся неразрешимыми, выработали оптимальный алгоритм наших совместных действий. И прежде всего он предполагает жесткий справедливый баланс между задачами власти, обязательствами строителей и правами дольщиков".За минувший год (с ноября 2018 года) в правах удовлетворены почти 1,5 тысячи граждан. Это треть всех, кто стоял в реестре на 1 ноября прошлого года. "Объекты остались самые сложные, самые финансово емкие. С ними нам предстоит разобраться."Необходим честный и открытый диалог, выработка проектных решений по каждому объекту,- отметил Дмитрий Азаров.- У нас есть большой потенциал спроса ответственности с компаний за те нарушения, которые произошли,- в том числе, застройщиков, которые взялись за достройку".

При этом целый ряд вопросов связан с тем, что ранее предоставляемые меры государственной поддержки, компенсации, застройщиками не использованы для решения проблем обманутых дольщиков", - заявил Дмитрий Азаров. Несколько таких объектов были рассмотрены в ходе МВК.

Губернатор о строительстве ЖК Ильинская плаза на компенсационном участке ЖК Монблан: "Это пирамида, это не строительство. На мой взгляд, это мошеннические действия в сфере строительства". Дмитрий Азаров поручил контроль исполнения поручений по всем объектам СК Новый город Ю.А.Рожину.

Также глава региона раскритиковал действия регионального минстроя, который наблюдал за строительством "Ильинской плаза" на компенсационном участке "Монблана", не контролируя, как документально удовлетворяются на объекте права дольщиков.

"Вы где все были? Вы видели, что ведётся строительство, почему не поинтересовались, перезаключены ли договоры?"- подчеркнул губернатор.

В ходе совещания выявлен ряд нестыковок между докладами минстроя и данными, предоставленными по объектам инициативными группами.

Дмитрий Азаров поручил руководителю профильного департамента минстроя Сергею Абрамовичу:"Первого числа каждого месяца у вас должен быть распечатанный реестр, пронумерованный, прошитый, оформленный без возможности внесения правок и изменений. Ответственность за него несете лично вы".

