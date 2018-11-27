Бюджетный подрядчик в Самаре при строительстве школы снес частные владения
27 ноября 2018 09:31
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Строительство новой школы в Орловом овраге Самары началось с резонансного конфликта. Компания, готовившая участок под будущие работы, снесла и насаждения с заборами на нескольких частных площадках. Подрядчик утверждает, что делал все по границам, которые ему дали в департаменте градостроительства.
А ДГС убежден, что дачные участки в эту территорию не попадают. Теперь, чтобы компенсировать ущерб, собственникам придется доказать, что их площадка наложилась на школьную. Сейчас ситуацию изучает прокуратура, пишет СО ОНЛАЙН.
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