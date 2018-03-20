Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
20 марта 2018 11:32
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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в феврале 2018 года. Было проанализировано 3668 уникальных предложений, опубликованных в феврале 2018 года на сайте «N1.RU. Недвижимость» (https://samara.n1.ru ).
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в феврале 2018 года составила 56 098 рублей. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 557 623 рубля, 2-ком. – 55 054, 3-ком. – 55 106 рублей.
По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 21,3%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 3,7%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 40,7% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 8,9% от общего числа предложений. Наименьшее – «малосемейки» в Железнодорожном и Куйбышевском районах – по 0,1% от общего количества предложений.
По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в феврале 2018 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 8,6% от общего числа, наименьшее – 1–комнатных квартир в Самарском районе – 1,0% от общего количества предложений.
Максимальная средняя удельная цена предложения 1 квадратного метра общей площади у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 94634 рубля, а минимальная – у 2-комнатных «малосемеек» в Красноглинском районе – 29 220 рублей.
Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре» - Самарском и Ленинском районах. Но следует отметить, что здесь основными драйверами цен являются квартиры в «элитках» и кирпичных домах улучшенной планировки. Так, в Самарском районе за «элитки» просят в среднем 86 265 рублей за квадратный метр, за «улучшенки» - 75 831 рубль за квадратный метр. В Ленинском районе – 90 705 рублей и 75 540 рублей соответственно.
В аутсайдерах «окраина» - Куйбышевский район, где минимальная средняя удельная цена предложения у «сталинок» - 32 843 рубля за квадратный метр.
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