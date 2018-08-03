Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах

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Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в июне 2018 года, сообщает СОФЖИ.При подготовке отчета было проанализировано 2141 предложение к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в июне 2018 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (1108 шт.), далее идут 2-комнатные – 702 шт., и 3-комнатные – 331 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 57,85 кв.м., при этом 1-комнатные – 42,38 кв.м., 2-комнатные – 66,33 кв.м., 3-комнатные – 91,69 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках Самары в июне 2018 года составила 45 841 рубль. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 2-комнатных квартир в Ленинском районе – 57 908 руб., наименьшее у 2-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 37 463 рубля.Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в июне 2018 года проводился на основании уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (68,5%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки – 58,1%.По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе – 25,5%.Максимальная средняя арендная плата в июне 2018 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 19 850 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 7 224 руб./мес.При этом средняя цена предложения по городу составила 10 829 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 9 527 рублей/мес.; 2-ком. – 13 098 рублей/мес., 3-ком. – 19 020 рублей/мес.