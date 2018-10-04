Возле стадиона «Самара Арена» построят новую дорогу
4 октября 2018 13:42
108
До 31 октября к стадиону «Самара Арена» построят новую дорогу. Контракт регионального Минтранса стоимостью почти 7 миллионов рублей выиграла компания «XXI век».
— Организация будет строить 12-й проезд. У дороги будут два примыкания. Одно — к улице 1-й Стадионной, второе — к Московскому шоссе. Протяженность участка составит чуть больше 148 метров. Общая ширина дороги — 10 метров. Из них 7 метров займут две полосы для проезда автомобилей, на оставшихся 3 метрах обустроят тротуары для пешеходов, — говорится в документах закупки.
Во время работы подрядчик также должен будет вырубить деревья, организовать ливневую канализацию, установить фонари и дорожные знаки, пишет 63.ру.
Сейчас к стадиону ведут две основные дороги — улица Арена 2018 и улица Дальняя. У «Самара Арены» уже построили 1-ю и 2-ю Стадионную улицы, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и другие, но на этом региональные власти решили не останавливаться.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 октября 2018 13:33
В рамках форума прошли дискуссии на важные для российского автопрома темы. Экономика региона
98
3 октября 2018 23:53
Так называемый термос выйдет для покупателей в 920 тысяч рублей, а холодильник обойдётся как минимум в миллион. Экономика региона
340
3 октября 2018 16:40
В Центробанке говорят, что стоимость топлива до конца года не вырастет. При этом в Росстате в сентябре фиксировали хоть и небольшой, но всё же рост цен. Экономика региона
260
Финансы и Банки
4 октября 2018 09:26
Воспользоваться сервисом можно бесплатно и неограниченное количество раз в течение действия договора страхования. Финансы и Банки
142
3 октября 2018 13:31
На встрече представили нового управляющего самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марину Мясникову. Финансы и Банки
270
3 октября 2018 09:59
Пакеты услуг входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса. Финансы и Банки
214
Строительство
4 октября 2018 13:42
На это потратят почти 7 миллионов рублей. Строительство
107
3 октября 2018 12:58
Установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор. Строительство
199
28 сентября 2018 15:14
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство
280
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
652
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1917
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1840
Бизнес
2 октября 2018 22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины. Бизнес
400
29 сентября 2018 21:42
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда... Бизнес
698
29 сентября 2018 21:35
Злоумышленники нашли уязвимость в коде и получили контроль над "маркерами доступа", которые позволяют управлять любыми личными страничками... Бизнес
557
Новости компаний
4 октября 2018 11:27
Многие работы по сложным, а порой уникальным проектам могут выполняться только людьми старшего поколения. Новости компаний
122
4 октября 2018 10:52
Особое внимание уделяется электробезопасности среди детей и подростков. Новости компаний
122
3 октября 2018 11:33
Основным инструментом воздействия на должников является претензионно-исковая работа. Новости компаний
208
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
342
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
587
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
455
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
403
Транспорт
4 октября 2018 10:26
Они позволят пассажирам самостоятельно формировать своё личное пространство во время поездки. Транспорт
190
3 октября 2018 12:40
Новое оборудование на кольце установят после 8 октября. Транспорт
216
3 октября 2018 12:00
Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 11 октября. Транспорт
395
2 октября 2018 12:00
Приложение позволяет оплачивать проезд мобильным телефоном. Транспорт
169
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
245
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
352
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
774
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15745
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
804
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1047
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
950
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
993
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2030
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1458
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1619
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1580
Мероприятия