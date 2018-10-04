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Новости /  Экономика /  Строительство  

Возле стадиона «Самара Арена» построят новую дорогу

4 октября 2018 13:42
108
Возле стадиона «Самара Арена» построят новую дорогу
На это потратят почти 7 миллионов рублей.

До 31 октября к стадиону «Самара Арена» построят новую дорогу. Контракт регионального Минтранса стоимостью почти 7 миллионов рублей выиграла компания «XXI век».

— Организация будет строить 12-й проезд. У дороги будут два примыкания. Одно — к улице 1-й Стадионной, второе — к Московскому шоссе. Протяженность участка составит чуть больше 148 метров. Общая ширина дороги — 10 метров. Из них 7 метров займут две полосы для проезда автомобилей, на оставшихся 3 метрах обустроят тротуары для пешеходов, — говорится в документах закупки.

Во время работы подрядчик также должен будет вырубить деревья, организовать ливневую канализацию, установить фонари и дорожные знаки, пишет 63.ру.

Сейчас к стадиону ведут две основные дороги — улица Арена 2018 и улица Дальняя. У «Самара Арены» уже построили 1-ю и 2-ю Стадионную улицы, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и другие, но на этом региональные власти решили не останавливаться.

Фото pixabay.com
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