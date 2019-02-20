В январе квартир в самарских новостройках меньше всего предлагали в Самарском районе

59

При подготовке отчета было проанализировано 2353 предложения к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в январе 2019 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (1043 шт.), далее идут 2-комнатные – 862 шт., и 3-комнатные – 448 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 59,39 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,98 кв.м., 2-комнатные – 64,6 кв.м., 3-комнатные – 89,91 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары в январе 2019 года составила 46637 рублей. Максимальная цена предложения –96 471 рубль за квадратный метр - была зафиксирована у 2- комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 25 998 рублей за квадратный метр – у 3-комнатных квартир в Кировском районе.Наибольшее количество предложений в январе 2019 года приходилось на Октябрьский район – 25,3%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 1,3%.