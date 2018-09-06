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Сергей Андреев: "Мост через Волгу должен решить проблемы с трафиком через плотину Волжской ГЭС"

6 сентября 2018 12:58
67
Сергей Андреев:
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области.

Строительство моста через Волгу в районе села Климовка, обсуждавшееся на рабочей встрече президента Владимира Путина и главы Самарской области Дмитрия Азарова, позволит решить транспортные проблемы проблемы Тольятти, отмечает Сергей Андреев, генеральный директор АО "Особая экономическая зона Тольятти", пишет Волга Ньюс.

"Мост через Волгу в районе села Климовка со строительством обводной дороги — это новая транспортная нить для области, которая должна решить проблемы с трафиком на трассе через плотину Волжской ГЭС", — говорит он.

По словам гендиректора ОЭЗ, мощнейший толчок для развития Самарско-Тольяттинской агломерации даст скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти, проект которого активно прорабатывается.

Он также отметил, что также обсуждающийся проект железнодорожной ветки до Особой экономической зоны — это ключевой фактор, который поднимет конкурентоспособность ОЭЗ по сравнению с другими такими территориями в нашей стране, ее инвестиционную привлекательность.

"Уровень проработки проектов, которого всегда добивается Дмитрий Азаров от регионального правительства, плюс поддержка президента — это достаточные условия для того, чтобы все эти способствующие развитию Тольятти начинания были реализованы", — считает Сергей Андреев.

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