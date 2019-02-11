Самарцы требуют запретить строительство многоэтажки на Победе
11 февраля 2019 11:55
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В Самаре подвели итоги публичных слушаний по застройке территории в Советском районе. Речь идёт об участке в границах улиц Гагарина, Победы и Безымянного 1-го переулка. Здесь возведут жилые дома, пишет 63.ру.
— В публичных слушаниях приняли участие 90 человек. В итоге компания-застройщик — ООО «Поволжская строительная компания» («Поско») — получила рекомендацию на согласование отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, — говорится в документах.
К документу о согласовании стройки приложили замечания местных жителей и представителей фирмы. Большая часть горожан высказались против выдачи разрешения. По их словам, в этом районе не хватает детских садов, парковок и спортивных площадок.
— На этом участке раньше планировали построить хоккейную площадку и футбольное поле. Требуем их восстановить! По нормативам здесь не хватает около 70 парковочных мест! — объяснили своё недовольство самарцы.
Представители «Поско» парировали, что на первом этаже новостройки откроют кабинет врача и детский сад на 40 мест. Проблему с парковками планируют решить созданием 377 мест рядом с домом, в шаговой доступности от многоэтажки и под зданием. Также на близлежащей территории хотят устроить детские и спортивные площадки. Но горожане настаивают на том, что новый дом в этом квартале не нужен.
— Вы не живете в муравейниках. А нас пытаются заставить в них жить! — добавили местные жители.
В итоге за строительство проголосовали 448 человек. Против же высказались 335 граждан. Недовольные самарцы даже записали видеообращение к президенту с просьбой запретить застройку. Они планируют перекрыть улицу Победы, если их просьбы не будут услышаны.
Тем не менее застройщикам необходимо скорректировать документы с учетом пожеланий жителей. Окончательное решение по проекту должны принять власти Самары.
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