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Новости /  Экономика /  Строительство  

Разработан проект концессии по магистрали Центральной в Самаре

22 марта 2019 10:38
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Разработан проект концессии по магистрали Центральной в Самаре
Финансирование на магистраль предусмотрено в размере 7,4 млрд рублей.

Региональные власти завершили подготовку документации для конкурса по концессии на строительство магистрали "Центральная" в Самаре. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров на заседании комитета по бюджету и финансам губернской думы, пишет Волга Ньюс.

"Сейчас мы работаем над крупными стратегическими транспортными проектами, которые окажут существенное влияние на развитие в ближайшей перспективе Самарской области, в частности, это строительство участка магистрали Центральная длиной в 13 км (городская и загородная часть) от Ракитовского шоссе до Обводной дороги", — заявил Майоров. — Мы планируем в ближайшее время начать эту процедуру, документация у нас вся готова".

Напомним, в ноябре глава областного минтранса Иван Пивкин заявлял, что частных инвесторов для магистрали "Центральная" определят в 2019 году.

"Финансирование на магистраль "Центральная" предусмотрено в размере 7,4 млрд руб., половину этих средств выделят из федерального бюджета. Мы рассчитываем в 2019 году найти частного инвестора и начать работы", — рассказывал тогда министр.

Торги на доработку и подготовку финансовой модели и проекта концессионного соглашения по магистрали объявлялись в августе прошлого года. Победу в конкурсе тогда одержало московское АО "Транспроект групп", предложившее выполнить работы за 3 млн руб. при начальной цене в 5 млн рублей. Результаты работы компания должна была передать заказчику в декабре 2018 года. На сайте госзакупок указывается, что исполнение контракта завершено.

Фото: Архив «ВН»
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