Рабочий день Дмитрия Азарова начался с выездного совещания по строительству Фрунзенского моста в Самаре

275

Рабочий день Губернатора Самарской областиначался с выездного совещания по строительству мостового перехода "Фрунзенский". Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.Грандиозное сооружение соединит берега реки Самара (ул. Фрунзе - ул. Шоссейная).Благодаря достигнутой Дмитрием Азаровым договорённости из федерального бюджета на строительство моста дополнительно выделено 1 млрд. 200 млн руб. Представитель компании-подрядчика отметил, что, с учётом недофинансирования прошлых лет, это решение имеет принципиальное значение.Строительство моста ведётся опережающими темпами. Уже завершены работы по надвижке пролетного строения пролетов 2-7, сборка пролета 7-8, завершается сборка пролета 1-2. Ведется подготовка к опусканию пролетного строения на опорные части и бетонированию пролетов.Дмитрий Азаров поручил проработать разные варианты прохождения трамвайных путей и организации работы общественного транспорта в этом районе-чтобы минимизировать вероятность возникновения заторов при въезде на мост. В декабре этому вопросу будет посвящено отдельное совещание.