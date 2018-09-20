Проект концессии для магистрали "Центральная" в Самаре подешевел на 2 млн рублей
20 сентября 2018 10:53
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Министерство экономразвития Самарской области подвело итоги торгов по подготовке документации по проекту строительство пр-та Карла Маркса от пр-та Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". 1 этап (участок от Ракитовского шоссе ПК 49+00 до автодороги "Обводная Самары" ПК 190+00).
Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок.
На торги было подано две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем было признано АО "Транспроект Групп". При начальной максимальной цене контракта в 5 млн руб. компания выполнит работы за 2,9 млн рублей.
Напомним, речь идет о разработке проекта концессионного соглашения для участка Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная Самары", создаваемого путем нового строительства части автодороги от Ракитовского шоссе до границ Самары и реконструируемого от границ Самары до автодороги "Обводная Самары".
В процессе подготовки документации подрядчик получит исходные данные для разработки финансовой модели и проекта концессионного соглашения, в том числе транспортную модель, технико-экономические и технологические параметры и при необходимости уточнит эти данные. После этого он займется доработкой и подготовкой финансовой модели и проекта концессионного соглашения.
Для этого подрядчик проведет финансово-экономический и юридический аудит ранее разработанных документов и оптимизирует его бюджетные, финансово-экономические, организационные и иные параметры с учетом текущих макроэкономических показателей. Необходимо будет обеспечить оптимальный баланс распределения финансовых обязательств, ответственности и рисков между участниками проекта на всех этапах его реализации, в том числе обеспечение максимально возможного уровня бюджетной эффективности и необходимого уровня инвестиционной привлекательности.
В документации закупки указывается, что финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов.
Финансовая модель будет содержать прогноз по тарифам и порядок их индексации; прогноз затрат на всех стадиях проекта, расчет налоговых платежей, прогноз потребности в оборотном капитале и другие показатели.
Работу необходимо выполнить к 1 ноября 2018 года, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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