Под будущим зданием кассационного суда в Самаре поищут карстовые воронки
24 сентября 2018 12:12
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ТеррНИИгражданпроект перепроектирует многострадальное здание на Крымской площади Самары для размещения в нем кассационного суда. Согласно аукционной документации, предприятию предстоит выяснить, нет ли под зданием опасных коррозионных процессов.
Эксперты предполагают, что таким образом хотят выяснить, не стоит ли недострой на карстовых воронках, достаточно распространенных на прилегающей территории. Если это подтвердится, завершение громкого проекта окажется под вопросом, пишет СО ОНЛАЙН.
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