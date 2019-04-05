Новостройки в Самарской области незначительно подешевели за год
5 апреля 2019 11:59
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Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок первичного жилья в Самарской области и выяснили, что по итогам I квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,2% до 42 тыс. рублей. Область стала одним из исключений из общего тренда: в целом по России цены выросли на 10,6% до 68,4 тыс. рублей. Увеличение стоимости зафиксировано в подавляющем большинстве субъектов.
В самой Самаре средняя цена квадратного метра увеличилась на 8,64% до 53 141 рубля.
Лидерами роста в I квартале 2019 года в сравнении с I кварталом 2018 года стали Кемеровская область (16,9%), Краснодарский край (16,2%) и Татарстан (15,8%). В первых двух регионах самый большой рост показали однокомнатные квартиры (на 26% и 24% соответственно), в Татарстане сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры (на 22%).
В течение рассматриваемого периода цены снизились лишь в 7 регионах. На первом месте оказалась Республика Коми со снижением в 11,8%, далее — Ямало-Ненецкий АО с падением в 8% и Новгородская область, где квадратный метр потерял в цене 3,3%. Одним из них стала Самарская область, где стоимость квадратного метра сократилась на 0,2%, до 42 тыс. рублей.
Доступнее всего первичная недвижимость продается в Челябинской, Саратовской и Воронежской областях, а дороже всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.
В целом по России по итогам I квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках дорожала каждый месяц и составила 68,4 тыс. рублей, увеличившись на 10,6% в сравнении с I кварталом 2018 года. В сравнении с IV кварталом 2018 года цена поднялась на 3%.
В структуре спроса по всей стране традиционно наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры (53,2%).
При этом в целом по стране на однокомнатные квартиры приходится 47,6% предложения, на двухкомнатные — 33,4%, на трёхкомнатные — 17%, четырёхкомнатные — 2,1%.
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