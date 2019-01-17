Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 января, 14:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 66.76
-0.32
EUR 76.14
-0.81
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей

17 января 2019 12:55
71
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей.
Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта.

На строительство тоннеля метро под улицей Самарской от станции «Алабинская» до будущей «Самарской» всего нужно 7,3 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 17 января, заявил на заседании профильного комитета губдумы главный архитектор региона Анатолий Баранников.

Ранее стоимость проекта оценивали в 6 миллиардов рублей. Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта.

— Строить тоннель планируем в три этапа открытым способом. Улицу Самарскую будем перекрывать кварталами: сначала от Полевой до Чкалова, затем от Чкалова до Маяковского, после этого от Маяковского до Самарской площади. Там разместим новую станцию. Выходы сделаем с двух сторон сквера Устинова — в сторону улицы Ульяновской и в сторону улицы Маяковского, — рассказал архитектор.

Строить станцию начнут не раньше 2021 года, но для этого еще предстоит доделать «Алабинскую», чтобы составы могли разворачиваться, и станция заработала в полном режиме. Сейчас чиновники вместе со специалистами проводят работу по планированию организации дорожного движения на время возведения тоннеля. При этом потребуется изъятие земель и перенос инженерных коммуникаций.

— При планировании бюджета нужно помнить, что при недостаточном финансировании продолжительность строительства увеличится. Это приведет к удорожанию работ. В то же время станция «Самарская» может вывести первую ветку метро на качественно новый уровень. Значительно увеличится пассажиропоток. Фактически мы присоединим к ветке весь центр города, — объяснил Анатолий Баранников.

По его словам, на данный момент основную часть проектных работ подрядчик выполнил. В частности, специалисты представили несколько вариантов дизайна станции и выходов с нее. Один — псевдоклассический, подходящий под архитектуру Самарской площади, второй — более современный. Сейчас они проходят процедуру согласования. Скорее всего, скоро эскизы вынесут на общественное обсуждение.

Правительство области уже утвердило проект планировки территории для строительства тоннеля метро, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
17 января 2019  13:38
«Нитрохем Дистрибьюшн» - надёжный партнер ТОАЗа
«Нитрохем Дистрибьюшн» - надёжный партнер ТОАЗа
В новом году в Комсомольском районном суде Тольятти продолжается слушание уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят экс-руководители... Экономика региона
74
16 января 2019  15:32
Целью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий, а также формирование на их базе транснациональных компаний.
Компания «АКОМ» (Жигулевск) стала участником проекта «Национальные чемпионы»
Целью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий, а также... Экономика региона
270
16 января 2019  12:01
Бензин продолжит дорожать. Как изменятся цены к февралю Не все компании подписали соглашение о заморозке цен.
Бензин продолжит дорожать. Как изменятся цены к февралю
Не все компании подписали соглашение о заморозке цен. Экономика региона
279
Весь список
Финансы и Банки
16 января 2019  17:34
Решение данной ситуации находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Долги по зарплате перед работниками ООО «Тольяттинский кирпич» будут полностью погашены в течение двух месяцев
Решение данной ситуации находится на контроле Губернатора Самарской области  Дмитрия Азарова .   Финансы и Банки
262
16 января 2019  09:19
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
По карте доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний. Финансы и Банки
152
14 января 2019  09:38
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы»
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы»
Вклады можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых до 31 января 2019 года. Финансы и Банки
283
Весь список
Строительство
17 января 2019  12:55
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей.
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей
Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта. Строительство
71
17 января 2019  11:33
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре Там разрешено построить дом.
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре
Там разрешено построить дом. Строительство
118
16 января 2019  20:01
Автоматические откатные ворота - особенности
 Все более востребованными и популярными становятся  автоматические откатные ворота . Вы сможете заказать их под ключ в компании Строй Комплект Про. Строительство
41
Весь список
Материалы и технологии
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
128
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
212
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
276
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1022
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2226
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2169
Весь список
Бизнес
16 января 2019  21:14
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.
Орешкин рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.  Бизнес
300
13 января 2019  13:57
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.
Илон Маск показал, на чем будет отправлять людей на Марс
Собирать ракету начали в марте 2018 года. В этом году SpaceX планирует начать её тестирование.   Бизнес
458
10 января 2019  23:11
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.  Бизнес
452
Весь список


Новости компаний
15 января 2019  12:55
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
По итогам 2018 года на совместном предприятии произведено 31 874 автомобиля Chevrolet NIVA. Новости компаний
224
13 января 2019  16:00
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.
Apple начнет производство AirPower 21 января
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.  Новости компаний
536
11 января 2019  23:11
Умную куртку или штаны рекомендуется использовать в паре с айфоном, на который будет скидываться информация относительно здоровья пользователя.
Apple займётся производством одежды
Умную куртку или штаны рекомендуется использовать в паре с айфоном, на который будет скидываться информация относительно здоровья пользователя.   Новости компаний
668
11 января 2019  20:59
Купольные светодиодные светильники промышленного назначения
Купольные светодиодные светильники промышленного назначения
 С недавних пор для освещения промышленных площадей, таких как складские помещения, автосалоны, бассейны, производственные цеха, используются купольные... Новости компаний
121
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
159
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
364
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
377
Весь список
Транспорт
17 января 2019  09:33
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129 Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Транспорт
127
17 января 2019  09:19
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км.
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области
Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км. Транспорт
174
16 января 2019  13:31
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта.
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков
Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта. Транспорт
262
16 января 2019  12:57
В Самаре автобусы № 67 и 1 будут ходить чаще Перевозчик добавил на каждый из них по 2 дополнительные машины.
В Самаре автобусы № 67 и 1 будут ходить чаще
Перевозчик добавил на каждый из них по 2 дополнительные машины. Транспорт
239
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
198
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
289
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
278
Весь список
Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
553
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
731
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
936
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
840
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1129
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
753
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1536
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1337
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1687
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2061
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2260
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3484
Весь список

Мероприятия
«Театральная почта» заработает в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»
В день рождения медведя Умки в Самарском зоопарке организуют развлекательно-познавательную программу
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные