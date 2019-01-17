На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей
17 января 2019 12:55
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На строительство тоннеля метро под улицей Самарской от станции «Алабинская» до будущей «Самарской» всего нужно 7,3 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 17 января, заявил на заседании профильного комитета губдумы главный архитектор региона Анатолий Баранников.
Ранее стоимость проекта оценивали в 6 миллиардов рублей. Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта.
— Строить тоннель планируем в три этапа открытым способом. Улицу Самарскую будем перекрывать кварталами: сначала от Полевой до Чкалова, затем от Чкалова до Маяковского, после этого от Маяковского до Самарской площади. Там разместим новую станцию. Выходы сделаем с двух сторон сквера Устинова — в сторону улицы Ульяновской и в сторону улицы Маяковского, — рассказал архитектор.
Строить станцию начнут не раньше 2021 года, но для этого еще предстоит доделать «Алабинскую», чтобы составы могли разворачиваться, и станция заработала в полном режиме. Сейчас чиновники вместе со специалистами проводят работу по планированию организации дорожного движения на время возведения тоннеля. При этом потребуется изъятие земель и перенос инженерных коммуникаций.
— При планировании бюджета нужно помнить, что при недостаточном финансировании продолжительность строительства увеличится. Это приведет к удорожанию работ. В то же время станция «Самарская» может вывести первую ветку метро на качественно новый уровень. Значительно увеличится пассажиропоток. Фактически мы присоединим к ветке весь центр города, — объяснил Анатолий Баранников.
По его словам, на данный момент основную часть проектных работ подрядчик выполнил. В частности, специалисты представили несколько вариантов дизайна станции и выходов с нее. Один — псевдоклассический, подходящий под архитектуру Самарской площади, второй — более современный. Сейчас они проходят процедуру согласования. Скорее всего, скоро эскизы вынесут на общественное обсуждение.
Правительство области уже утвердило проект планировки территории для строительства тоннеля метро, пишет 63.ру.
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