Минобороны РФ выделило прапорщику из Сызрани около 10 млн рублей на покупку жилья

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В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 1123 военнослужащих, что на 32% больше показателей 2016 года. Об этом сказал начальник самарского филиала ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов на подведении итогов работы в 2017 году.297 – реализовали право на постоянное жилье, из них 14 военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде, 82 военнослужащий получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около полумиллиарда рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили военнослужащие, проходящие службу в Сызрани (многодетный прапорщик получил 9,8 млн рублей, многодетный подполковник - 9,2 млн рублей).826 – обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них 518 семей военнослужащих получили служебное жилье, 308 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья, сообщает пресс-служба ЦВО.