К строительству дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре хотят приступить осенью 2018 года
21 сентября 2018 10:27
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Сейчас управление капитального строительства ищет компанию, которая выполнит земляные работы на объекте. Заявку опубликовали на сайте госзакупок.
— Подрядчики должны будут провести свайные работы, вырыть котлован, заложить фундамент и основание будущего здания, возвести несущие конструкции и ограждения, — говорится в сообщении. — Также им предстоит подвести к стройплощадке электричество, линию связи, канализацию, сети водо- и теплоснабжения.
Компания сможет начать работы на объекте в октябре этого года. Завершить их необходимо в декабре 2019 года. На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 843 768 рублей.
Сейчас смету строительства нового дворца спорта оценивают специалисты Главгосэкспертизы. Им предстоит выяснить, не завышена ли стоимость работ. Свое решение они озвучат в середине осени.
Старый дворец спорта снесли летом прошлого года. Строительство нового спортсооружения планировали начать сразу же после сноса. Но с тех пор площадка на Молодогвардейской пустует.
После визита в Самару 7 марта Владимира Путина дело сдвинулось с мертвой точки. Президенту передали альбом с эскизами, который он подписал и вручил Виталию Мутко (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).
По первоначальным планам к строительству нового ледового дворца должны были приступить в сентябре этого года. На все работы выделили 2,6 миллиарда рублей и 2 года, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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