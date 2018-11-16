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Для 1500 самарских обманутых дольщиков решат проблемы в 2019 году

16 ноября 2018 11:59
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Для 1500 самарских обманутых дольщиков решат проблемы в 2019 году
15 ноября в министерстве строительства Самарской области прошел очередной личный прием дольщиков.

В настоящее время в реестр обманутых участников долевого строительства в Самарской области включены 3404 человека.

38 недостроенных объектов считаются проблемными, пишет Самру.ру.

"Всего по итогам 2018 года планируется удовлетворить права 1100 граждан. В соответствии с дорожными картами, на 2019 год запланировано удовлетворение прав 1500 человек, а по всем оставшимся вопросы должны быть сняты в 2020 году", - сообщил Дмитрий Мелихов, руководитель регионального управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости.

"Такие мероприятия в минстрое проводятся еженедельно, по четвергам, кроме последнего четверга месяца, с 14.00 до 18.00. Прием ведется до последнего посетителя. Основные темы обращений – перспективы завершения строительства того или иного объекта, включение в реестр проблемных объектов, текущая ситуация на объекте и другие. Общее количество посетителей в день приема – более 50 человек", - рассказали в министерстве.
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