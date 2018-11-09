312 обманутых дольщиков коттеджного поселка Дубрава получат квартиры в домах, которые построит ДК "Древо"

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Для обеспечения прав дольщиков КП Дубрава между Минстроем региона и ООО «Специализированный застройщик «Древо. Центр» заключено соглашение о намерении реализовать масштабный инвестпроект. Компания входит в состав ДК «Древо» (строит микрорайон Южный Город, ЖК «Желябово» и др.). Застройщик получит участок в границах улиц Мичурина, Н. Панова, Гая, пр. Масленникова в Октябрьском районе Самары под возведение многоэтажного жилого комплекса. Это позволит до 31 декабря 2022 года обеспечить 143 обманутых дольщика квартирами в Южном Городе.Под застройку отдают территорию бывшего военного городка №3. Впервые о комплексном освоении этого места для застройки заговорили еще в 2007 году. Инициатива исходила со стороны руководства войсковой части №68564. Работы планировалось начать в 2008-м, но тогда не нашлось желающих среди застройщиков. В 2015 году участок площадью 8,3 га передали СОФЖИ. Фонд выполнил подготовительную работу, утвердил документацию по планировке и получил техусловия на подведение инженерных коммуникаций. Однако планируемый жилой комплекс на 82 тыс. кв. метров с детсадом, спортивным и торговым центрами так и не был построен.Председатель общественного совета Минстроя Олег Никитенко отметил, что территория бывшей военной части интересна для застройки: «Спрос на квартиры здесь безусловно будет. Но застройщику надо помнить, что в связи с массовым строительством тут есть нехватка школ, садиков, парковочных мест. Поэтому успешность проекта во многом будет зависеть от решения этих проблем. Сейчас потребительский спрос генерируют семьи с детьми, так что актуальной может стать концепция «двора без машин». При этом объекты социальной инфраструктуры - например, детсад и начальная школа - могут разместиться на первых этажах домов».В Южном Городе могут получить жилье еще 169 дольщиков Дубравы. За это «Специализированный застройщик «Юг-4» (также входит в ДК «Древо») получит под строительство 98 участков в Волжском районе. Сейчас проект документа о выделении земли размещен на сайте Минстроя. Общая площадь участков 21,6 га, они относятся к категории Ж-8 («Зона комплексной застройки»).Напомним, строительство КП Дубрава 11 лет назад начало ООО «Самарагорстрой». После его банкротства новый застройщик - ООО «Солнечная долина» - привлек очередных дольщиков, но не смог завершить работы. Достройка поселка невозможна из-за отсутствия инженерных коммуникаций. Решение проблемы дольщиков Дубравы губернатор Дмитрий Азаров держит на личном контроле. В конце 2017 года глава региона встретился с ними и пообещал найти оптимальный вариант. Потребовалась серьезная подготовительная работа, и в итоге властям удалось найти инвестора. ДК «Древо» готова предоставить дольщикам квартиры в микрорайоне Южный Город. Общий объем обязательств, которые готов взять на себя застройщик, составит около 740 млн рублей.Олег Никитенко, председатель общественного совета при Минстрое региона:- Участок бывшего военного городка на улице Мичурина - одна из немногих городских территорий, максимально привлекательных для застройки. Район престижный, больших проблем с инженерными сетями здесь нет. Но важно не переборщить с плотностью застройки.