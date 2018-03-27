5,4 млн рублей потратят на проект консервации реального училища в Самаре
27 марта 2018 10:52
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Ранее было принято решение о консервации старинного здания реального училища в центре Самары (ул. А.Толстого,31-33) для его сохранения.
В настоящее время идет поиск разработчика проекта первоочередных противоаварийных консервационных работ. Его выберут в середине апреля.
На проектирование направят порядка 5,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает департамент градостроительства Самары. Проект должен быть готов за 4 месяца.
Здание было построено купцом И.И Макке в середине 19 века, в разное время там учились революционер Глеб Кржижановский, писатель Алексей Толстой. В последние годы оно заброшено и не раз поджигалось вандалами.
Проектировщик должен обследовать несущие конструкции и разработать проект их усиления, определить степень аварийности и т.д., пишет Самру.ру.
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