За допинг уволят всех
29 ноября 2017 11:35
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В Госдуме готовят ко второму чтению два проекта поправок, вносящих изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Оба были внесены в сентябре 2017 года депутатами от ЛДПР, а позднее поддержаны профильным комитетом, парламентариями из других фракций и Минспортом. При этом авторам документов было рекомендовано их доработать. Поправки уже готовы, и в декабре проекты планируется рассмотреть на заседании палаты.
Поправки в антидопинговое законодательство планируется распространить не только на тренеров, но также на инструкторов, врачей и другой персонал, взаимодействующий со спортсменом. Каждого из них смогут отстранить от работы, если факт манипуляций с запрещенным препаратом будет установлен даже вне соревновательного периода. Одновременно депутаты рассмотрят инициативу о создании отраслевой системы аттестации спортивных тренеров. В Минспорте «Известиям» заявили, что поддерживают оба нововведения. Эксперты считают, что для решения проблемы требуется в первую очередь эффективное правоприменение и «антидопинговое воспитание».
Инициатива об отстранении тренеров от работы за нарушение российских и международных антидопинговых правил подразумевает три причины для принятия такого решения. Первая — если у наставника найдут запрещенный препарат или докажут, что он его распространял (причем как во время соревнований, так и вне их). Вторая — это попытка фальсификации контрольных проб, и третья — если будут установлены «факты намеренного соучастия» в применении допинга спортсменом.
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