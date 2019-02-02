"Крылья Советов" начали сбор победой над "Ботевом" (Пловдив, Болгария) – 1:0
2 февраля 2019 23:41
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Гол забил на 82-ой минуте Вучичевич.
2 февраля 2019 года. Турция. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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