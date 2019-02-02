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"Крылья Советов" начали сбор победой над "Ботевом" (Пловдив, Болгария) – 1:0

2 февраля 2019 23:41
62
Гол забил на 82-ой минуте Вучичевич.
"Крылья Советов" начали сбор победой над "Ботевом"  (Пловдив, Болгария) – 1:0.

Гол забил на 82-ой минуте Вучичевич.

2 февраля 2019 года. Турция. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena", передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:  пресс-служба ФК "КС"
 
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