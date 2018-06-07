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Зураб Циклаури: Удовлетворительным результатом для "КС" станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге

7 июня 2018 06:26
Состоялась встреча представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" Зураба Циклаури и Максима Ляпина с самарскими болельщиками. Об основных тезисах, прозвучавших на встрече, передает пресс-служба ФК "КС".

О поиске новичков

– Мы находимся в постоянном диалоге с Андреем Тихоновым относительно поиска усиления. Планируем подписать 1-2 игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской, где сейчас с возвращением Гиорги Лория у нас будет два опытных голкипера. Ищем двух центральных защитников, крайнего защитника, флангового полузащитника, игрока "бокс ту бокс" и в линию атаки. Вернемся ли к варианту с Молло? Пока он не настроен возвращаться в Россию, мы поддерживаем с ним связь. Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу "Крыльев" свои идеи – в твиттере или на клубную почту.

О задачах на предстоящий сезон

– Удовлетворительным результатом станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге. Хорошим результатом станет место в десятке. Но конкуренция будет очень серьезная.

О планах клуба заявить на сезон "Металлург" как запасную арену

– Это нормальная практика. По регламенту клубы должны иметь запасной стадион на случай форс-мажорных обстоятельств. Поэтому мы заявим и "Самара Арену", и "Металлург", чтобы ситуация с переносом домашних матчей в другие города не повторялась. Вообще, чем в Самаре будет больше футбольных полей, игровых и тренировочных, тем лучше. 
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