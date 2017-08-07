Золото и бронза самарских дзюдоистов на Спартакиаде учащихся России

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Артем Фоменков стал первым в весовой категории 90+ кг. В первой схватке Артем был сильнее Сослана Абаева из Северо-Кавказского федерального округа, затем обошел петербуржца Сергея Педченко. Решающую встречу за золото Фоменков выиграл у Булуда Сафарова (Уральский федеральный округ).Еще один представитель сборной региона, Сергей Шканин, выиграл бронзу спартакиады в весовой категории 73 кг. Уступив москвичу Виктору Уварову во встрече за выход в финал, в малом финале подопечный Киргизова В.В. смог собраться с силами и выиграл встречу у Дениса Шрейдера (Южный федеральный округ). Как результат – третье место на соревнованиях.Виталий Гаврилов в весовой категории 60 кг стал седьмым, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области