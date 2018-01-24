Знаменитый самарский дзюдоист Тагир Хайбулаев официально завершил спортивную карьеру
24 января 2018 19:26
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"Немного грустная новость. Наш прославленный дзюдоист,посол Самары ЧМ-2018, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев официально завершил спортивную карьеру. В планах-работа тренера. "Пора сосредоточиться на работе с молодежью,есть бесценный опыт". Спасибо, Тагир! Легенда самарского спорта", - сообщает пресс-служба минспорта СО в Твиттере.
Сейчас Тагир Хайбулаев является послом Самары на ЧМ-2018.
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