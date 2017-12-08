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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Зимой состав "Крыльев Советов" пополнят два-три игрока

8 декабря 2017 11:40
19
Зимой состав
Это центральный защитник, крайний полузащитник и, возможно, нападающий.

Об этом заявил заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури в выпуске футбольной радиопередачи "Крылья Губернии" – совместного проекта ТРК "Губерния" и футбольного клуба, сообщается на сайте ФК. Предположительно клуб покинут два футболиста – Святослав Георгиевский и Павел Голышев.

"Это игроки, получающие недостаточную игровую практику. Оба имеют с нашим клубом краткосрочные контракты – до мая 2018 года. Будут и приобретения. Состав "Крыльев" пополнят два-три игрока. Это центральный защитник, крайний полузащитник и, может быть, игрок в нападение, который добавит конкуренции в атакующей линии. Те игроки, которые нас интересуют, востребованы на рынке, и нам предстоит за них побороться. Их хотят видеть в своих рядах клубы РФПЛ. Могу сказать, что легионеров в команде до лета не будет. Единственное – в клуб вернется арендованный "Кайратом" тринидадец Шелдон Бато. Но его будущее пока неясно – в "Крыльях", вероятнее всего, он не останется.

Точную сумму, которую клуб готов потратить на трансферы, мы определим в середине декабря", - рассказал Циклаури.

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